ليبيا – أعلنت بلدية أبو سليم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل كافة المرافق الحيوية الصحية للتعامل مع حالات اشتباه بمرض الملاريا وانشاء غرفة طوارئ المشكلة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الوضع مع الجهات المعنية.

بلدية أبوسليم طالبت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه المجلس الرئاسي بشكل عاجل توفير الأمصال والعقاقير الخاصة بوباء الملاريا داخل المرافق الصحية بالبلدية، مشيرةً إلى أنها شكلت لجنة مشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب الاصحاح البيئي أبوسليم لاتخاد التدابير الوقائية.

وأعلنت عن ضرورة توفير سيارات الرش والأجهزة الخاصة بشكل عاجل للفرق المشكلة بالخصوص إضافة إلى ضرورة توفير مختبر بيئي بمكتب الاصحاح البيئي أبوسليم، لافتةً إلى أن هذه الطلبات قد تمت إحالتها للجهات المختصة ولم تتلقى أي إجابة منها حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوات العاجلة من البلدية بعد أن أعلنت البلدية عن تأكيد إصابة أحد الأطفال وعمره 4 أشهر وعليه تم اتخاد كل التدابير اللازمة لإنقاذ أهالي البلدية.