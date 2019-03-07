العراق – وقعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة، وهي ائتلاف تقوده شركتا نفط الهلال و”دانة غاز” الإماراتيتين، اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع حكومة إقليم شمال العراق على مدى 20 عاماً.

وذكرت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أنه “بموجب هذه الاتفاقية سيقوم الائتلاف بزيادة إنتاج الغاز من حقل خورمور في الإقليم، بنسبة 63 بالمئة وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي إضافي يومياً بحلول 2021”.

وأضاف: “هذه الزيادة تعتبر جزءا من خطط التوسع التي يقوم الائتلاف بتنفيذها في إقليم شمال العراق، لتعزيز إنتاج الكهرباء فيه من أجل تلبية الحاجة المحلية الملحة”.

وسيتضمن مشروع التوسعة الذي يجري تنفيذه في محطة خورمور والبالغة قيمته 700 مليون دولار، إضافة وحدتين جديدتين للإنتاج في محطة خورمور، وكذلك حفر آبار جديدة لرفع معدلات الإنتاج الحالية من 400 مليون قدم مكعب يوميا لتصل إلى 650 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول 2021.

الأناضول