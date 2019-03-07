ليبيا – تمكنت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط مهرب يمتهن تهريب الأقراص المخدرة من الجنوب إلى مدينة بنغازي.

وزارة داخلية المؤقتة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وحدة التحريات العامة تمكنت من خلال معلومات مصدرية من ضبط سيارة المهرب وعلى متنها عدد من الأقراص المخدرة نوع “ترامادول + فراولة” تقدر كميتها بنحو 15 ألف قرص مهلوس كانت في طريقها للمدينة.

الوزارة أكدت أن الوحدة أحالت المتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة وذلك بحسب رئيس الوحدة المقدم أشرف الفايدي.

ولفتت الوزارة إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي التي أطلقها وزير الداخلية المسشتار إبراهيم بوشناف.