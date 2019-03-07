ليبيا – ضمن برنامج التعاون بين وزارة العدل بحكومة الوفاق والمملكة المتحدة (بريطانيا) عقد بمقر ديوان وزارة العدل أمس الأربعاء اجتماعاً ضم مدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير المعهد العالي للقضاء ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون بالوزارة.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الأنشطة وبرامج الدعم الفني التي يمكن أن تسهم المملكة المتحدة في تنفيذها لتطوير منظومة العدالة الجنائية خاصة تطوير قدرات المعهد العالي للقضاء وجهاز الشرطة القضائية ومركز الخبرة القضائية والبحوث.

وعن الجانب البريطاني حضر مسؤول لبرنامج الأمن والاستقرار بالسفارة ومستشار البرنامج العدلي والمستشار السياسي بالسفارة.