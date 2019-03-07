تفجير بالشطر الهندي من كشمير يسفر عن إصابة 18 شخصًا

تفجير بالشطر الهندي من كشمير يسفر عن إصابة 18 شخصًا

الهند – أُصيب 18 شخصًا على الأقل في تفجير استهدف موقفًا للحافلات في القسم الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير (جامو وكشمير).

وذكر مسؤولون في الشرطة الهندية أن تفجيرًا استهدف موقف حافلات في مدينة بولواما، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشار المسؤولون أن الهجوم أسفر عن إصابة 18 شخصًا على الأقل، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وأوضح المسؤولون أن الشرطة بدأت تحقيقاتها حول التفجير.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، بعد هجوم استهدف دورية في مدينة بولواما بالشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير (جامو وكشمير)، ما أسفر عن مقتل 44 جنديا هنديا، نفت باكستان علاقتها به.

وردت الهند على الهجوم بغارات جوية على ما قالت إنه “معسكر إرهابي” في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم “آزاد كشمير”، أسقط خلالها الجيش الباكستاني مقاتلتين، وأسر طيارا، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

وكالات