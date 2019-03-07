أبوظبي – تراجعت 6 بورصات عربية نهاية تداولات الخميس، إثر تعرضها لعمليات بيعية لجني الأرباح والمكاسب، في ظل غياب المحفزات، رغم مكاسب أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:28 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.65 بالمائة أو ما يعادل 43 سنتاً إلى 66.42 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أبريل/ نيسان بنحو 0.85 بالمائة أو ما يعادل 48 سنتاً إلى 56.7 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة أبوظبي في مقدمة الأسواق المتراجعة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 1.26 بالمائة إلى 4914 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والاتصالات.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل، بلغت 1.2 بالمائة إلى 2594 نقطة، إثر هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

وانخفضت بورصة مسقط بنحو 0.97 بالمائة إلى 4112 نقطة، مع هبوط أسهم قيادية مثل “أوريدو” بنسبة 6.09 بالمائة و”صحار الدولي” بنسبة 2.59 بالمائة و”سيمبكورب صلالة” بنسبة 2.2 بالمائة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.64 بالمائة إلى 8479 نقطة، مع انخفاض بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والموارد الأساسية.

وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.14 بالمائة إلى 1408 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والاستثمار بنحو 5.7 بالمائة و0.08 بالمائة على التوالي.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.78 بالمائة إلى 14904 نقطة بفعل عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية.

وزادت بورصة الأردن بنحو 0.17 بالمائة إلى 1987 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي وحيداً بدفع من مكاسب سهم “الاستثمار العربي” بنسبة 3.9 بالمائة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.08 بالمائة إلى 5309 نقطة، فيما صعد المؤشر الأول هامشياً بنسبة 0.02 بالمائة إلى 5597 نقطة، وربح المؤشر الرئيسي ما نسبته 0.22 بالمائة ليغلق عند 4774 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.78 بالمائة إلى 14904 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.17 بالمائة إلى 1987 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.08 بالمائة إلى 5309 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.26 بالمائة إلى 4914 نقطة.

دبي: بنسبة 1.2 بالمائة إلى 2594 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.97 بالمائة إلى 4112 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.64 بالمائة إلى 8479 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1408 نقطة.

الأناضول