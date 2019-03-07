ليبيا – نفى مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض رمضان عصمان أن يكون الإعلان عن تسجيل إصابة حالة بمرض الملاريا بمثابة تفشي لأي وباء كما أشاعت بعض الجهات الأخرى.

مدير إدارة الرصد والتقصي أكد بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق أن الوضع بشكل عام تحت السيطرة وأن جميع المؤشرات تفيد بأن هذه الإصابة هي مجرد إنذار لوزارة الصحة بشأن احتمالية عودة الملاريا بعد أن تم القضاء عليها خلال فترة السبعينيات.

وأضاف :”لن تكون ليبيا دولة موبوءة ولا يوجد أي توقعات بتسجيل عدد كبير من الإصابات خصوصًا أن هذا الموسم لا يعد مناسبًا لتكاثر البعوض”.

وأوضح عصمان أن وزارة الصحة رفعت درجة التأهب والاستعداد للمرض فضلًا عن اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره؛ داعيًا المواطنين إلى “عدم الهلع” خصوصًا أن الظروف البيئية داخل مدينة طرابلس “تمنع أي تفشي للمرض داخل المدينة” . ومن جانب آخر حث السيد ” عصمان” الجهات ذات العلاقة في الدولة على التدخل من أجل مكافحة الحشرات والاهتمام بالبيئة مؤكدًا على أن الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل هي ” مسؤولية مشتركة بين الجميع “.