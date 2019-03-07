ليبيا – قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، محمد صوان ، إن دائرة الفعل السياسي غير دائرة التنظير وذلك في رد مطول منه على منتقديهم بسبب تمسك الحزب مثلاً بإتفاق الصخيرات الذي شاركوا في صياغته ، كما تضمن رده رداً على منتقدي الكلمة الشهيرة لعضوه صالح المخزوم عن إزاحة المشير خليفة حفتر من خلال الإتفاق بـ ” جرة قلم ” وهو الأمر الذي فشل بالفعل وبات طيف من الإسلاميين والمسلحين على حد سواء يحمّل الحزب مسؤوليته .

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، قال صوان مساء الأربعاء ، أن هناك من يعيش دائما أسيرًا للماضي والمواقف المبدئية المثالية، ولا يكاد يتجاوزها، ويجتر حلولاً ومواقفاً إما قد تجاوزها الزمن فأفقدها فاعليتها وواقعيتها ومناسبتها للشأن الجاري وإما أنها غير واقعية .

ويأتي هذا الرد من رئيس حزب العدالة والبناء على ضوء الخلاف المستعر بين جماعات وتيارات الإسلام السياسي المختلفة ولعل أبرزها جماعة الإخوان وبقايا الليبية المقاتلة وتبادلهم الإتهامات عبر الإعلام بالفشل أو فيما يسمونه توريط البلاد بإتفاق الصخيرات أو بالتراجع والنكوص عن العمل المسلح أو بتوريطها بالمقابل في أعمال وعمليات عسكرية كانت نهايتها الهزيمة وخسارة قواعد شعبية مهمة كما جرى في بنغازي ودرنة وغيرها وقد إزدادت وتيرة هذه الإشتباكات الإعلامية عقب سيطرة القوات المسلحة على الجنوب .

وأضاف صوان بأن هؤلاء ينقصون من تقديراتهم وحساباتهم أي قدر من استصحاب إكراهات السياسة ومحدودية خياراتها خاصة وقت الأزمات الحادة كالتي تمر بها ليبيا الآن، حيث يكون الاختيار برأيه غالبًا بين أخف الأضرار أو بين حلول ضعيفة نسبياً .

وإعتبر أن هذه الظروف تفرض في معظم الأحيان واقعًا يتطلب مواقفاً ومعالجات استثنائية مغايرة لنمط تفكير من يقف حبيس قفص خشبي، ومواقف جامدة وقال : ” هذا النوع غالبًا ما يكون متفرجاً على من يكابدون بجدية على مستوى الفعل السياسي ويخوضون غمار الواقع السياسي العملي بمراراته وتحدياته، وسط أزمات سياسية خانقة ومتشابكة ومعقدة غاية التعقيد ” .

ولفت صوان إلى أن هذه التحديات تجعل من ” الحليم ” حيرانًا ويصعب فيها الحكم بالمطلق على خيار ما بالصوابية أو الخطأ، وذلك أثناء البحث عن صناعة مقاربات سياسية وحلول تحول دون انزلاق الأوضاع إلى ما هو أسوأ، وتساعد على تخفيف الأزمات والتقليل من الفساد على جميع المستويات ، وذلك على حد قوله .

وإتهم صوان من يعنيهم بحديثه بأنهم عاجزون عن تقديم أي شئ سوى محاكمة اجتهادات وتضحيات العاملين بمعيار مواقفهم الخشبية التي قال بأنها ” لا تسمن ولا تغني من جوع وبأنهم يحلقون في عالم التجريد والمثالية منتشين بسكرة التمسك بمواقف يزعمون أنها مبادئ منحوتة على الصخر ” .

ودعا صوان للمقارنة أن بين من قال بأنه يقف متفرجاً يُنظّر وينتقد ويوزع صكوك الوطنية ويخون وبين من وصفه بأنه ينهمك في الفعل السياسي الواقعي ويتحرك مع معاناة الناس على أرض الواقع.

وعن أمثلة هؤلاء ومواقفهم لخصها صوان بأنها : ” كالموقف من الأزمة في ليبيا عموماً والاتفاق السياسي أو التوقيع بالأحرف الأولى وجرة القلم أو المقاربة بين التمسك بحكم المحكمة والذهاب الى مقاربة سياسية كاتفاق الصخيرات أو الموقف من التعامل مع بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاستعانة بالناتو وكل هذه على سبيل المثال لا الحصر ” .

وختم قائلاً : ” في ظروف الأزمات الحادة يغفل البعض عن إدراك المخاطر التي تم تفاديها وكان من الممكن أن تحدث وينحصر تفكيرهم غالبًا في ما تحقق من مكاسب فقط ، وهذا تقييم قاصر عند العقلاء ” .

المرصد – متابعات