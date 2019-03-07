ليبيا – بحث وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان بحكومة الوفاق خالد الحسناوي أمس الأربعاء مع نائب النيابة بمكتب المحامي العام مصراتة المستشار إبراهيم الشركسية أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بدائرة فرع جهاز الشرطة القضائية مصراتة.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل إلى الإشكاليات التي تعترض آدائها واقتراح الحلول لمعالجتها وتقديم التوصيات بشأنها وزير العدل المفوض.

هذا وحضر الإجتماع كل من رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد محمود أبوحميدة ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية مصراتة العميد ناصر يوسف.