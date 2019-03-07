أفغانستان – أسفرت سلسلة انفجارات، ضربت إحدى المناطق غربي العاصمة الأفغانية كابل بالقرب من تجمّع تأبيني حضره سياسيون أفغان، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة المرشح الرئاسي عبد اللطيف بدرام و18 آخرين.

وقالت مصادر أمنية، إن سلسلة انفجارات وقعت اليوم الخميس، بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة الشيعية، في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة.

وبحسب موقع “سايت”، المختص برصد الوسائل الإعلامية للجماعات الإرهابية، “تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم على مراسم شيعية حضرها مسؤولون حكوميون أفغان في العاصمة كابل”​​​.

المصدر: سبوتنيك