ليبيا – وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة تضم عدد من الشركاء الدوليين المتمثلين في ريبسول وتوتال و “أو أم في” و إكوينور والمعروفة باسم “ائتلاف ريبسول” اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار لدعم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للوطنية للنفط.

توقيع الاتفاق الذي بلغت قيمته 20 مليون دولار تم وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة خلال اليومين الماضيين حيث سيساهم هذا التمويل في دعم عدة مشاريع في بلديات “أوباري ،بنت بية ،الغريفة ،سبها ،الزنتان،جادو ،الرياينة ،يفرن ،الرجبان ،الزاوية الغربية” وذلك على مدى العامين القادمين.

ويؤكد الإتفاق التزام كلا الطرفين بالرفع من المستويات المعيشية ودعم كل المناطق والمجتمعات المجاورة لعمليات قطاع النفط والغاز.

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة أعرب عن ترحيبه إبرام هذا الاتفاق، متقدماً بالشكر إلى كل الشركاء على تعاونهم والتزامهم بالمساهمة في مشاريع التنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف: “لقد تم اختيار هذه المشاريع بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الضرورية لهذه المناطق وتطلعات المجتمعات المتواجدة بها كما أننا فخورون بقيامنا بواجبنا في النهوض بالاقتصاد المحلي وذلك من خلال توفير فرص التدريب والمهارات التي من شأنها أن تساعد الشباب في هذه المناطق على إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جديدة”. ومن بين المشاريع المزمع تنفيذها هي المساهمة فى توفير البنى التحتية الأساسية للمياه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻲ كل من بلديات اﻟﻮادي واﻟﺠﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر، وصيانة ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدة، و انشاء أخرى ﺟﺪﻳﺪة، وﺗوفير ﻤﻀﺨﺎت اﻵﺑﺎر وتقديم الدعم لمركز علاج مرضى السكري بالزاوية وإنشاء مركز ثقافي ومركز لبناء القدرات في أوباري بالإضافة لبرامج مساعدة الشباب و تقديم الدعم للأندية الرياضية. كما وقع الاتفاقية كل من المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام شركة ريبسول فرع ليبيا ونائب المدير العام لشركة “أو أم في” فرع ليبيا ونائب المدير العام لشركة توتال فرع ليبيا. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.