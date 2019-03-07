روما – ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية في فبراير/ شباط الماضي، إلى 167.5 نقطة بارتفاع 1.7 بالمئة مقارنة مع يناير/ كانون الثاني، مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار مشتقات الألبان.

ووصل المؤشر، الذي يقيس نسبة التغير الشهري في الأسعار الدولية، لسلة من السلع الغذائية، إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2018، غير أنه أقل بنسبة 2.3 بالمئة عما كان عليه خلال نفس الشهر من 2018.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب، 169 نقطة في فبراير/ شباط، بارتفاع طفيف عن يناير/ كانون الثاني نتيجة ثبات أسعار الذرة.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.8 بالمئة، إلى 133.5 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مدفوعا بارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.

كما حقق مؤشر الفاو لأسعار اللحوم ارتفاعاً طفيفاً، مدعوماً بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والخنزير.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة مع يناير/ كانون الثاني، مدفوعاً بطلب قوي على استيراد مسحوق الحليب كامل الدسم والخالي من الدسم والأجبان؛ كما ارتفعت أسعار الزبدة بسبب انخفاض موسمي متوقع في إنتاجها.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 1.2 بالمئة عن يناير/ كانون الثاني، نتيجة المخاوف بشأن توقعات الإنتاج في بعض البلدان الرئيسية المنتجة لقصب السكر.

الأناضول