صورة من داخل المحكمة أثناء الجلسة

الولايات المتحدة – رغم ارتكابها 6 مخالفات مرورية استدعت محاكمتها، تمكنت مبتعثة سعودية تدعى، تهاني المنيع، من النجاة من العقوبة، بعد أن قرر القاضي العفو عنها، وبالإضافة إلى ذلك أشاد بسلوكها.

وانتشر خلال الیومین الماضیین على نطاق واسع مقطع فیديو للمبتعثة في أمريكا، أثناء وقوفھا أمام القاضي بسبب ترك سیارتھا في مكان غیر مخصص لوقوف السیارات.

وكان اللافت في القضية التي نالت استحسانا بین الناس، ھو إسقاط القاضي جمیع المخالفات عن المبتعثة، وثنائه علیھا قائلا: “أنت تتمتعین بسلوك ممتاز كشخص يدرس ھنا”.

وتعاطف القاضي مع الطالبة عندما علم أن بعض الشبان حطموا زجاج سیارتھا، فقرر عدم معاقبتها، بعدما تكبدت تكلفة إصلاح سیارتھا.

من جهتها، قالت تھاني المنیع خلال مداخلة هاتفية في برنامج “معالي المواطن”، الذي يعرض على قناة “mbc” إنھا تخرجت وعادت للمملكة منذ شھر ونصف الشهر، مشیرة إلى أن المخالفة المرورية كانت بسیطة وتتعلق بموقف السیارة كونه لا يحق لھا الوقوف أمام المنزل.

وأضافت أنھا ارتكبت 6 مخالفات قیمة كل واحدة منھا 25 دولارا، قبل أن تتضاعف الغرامة بسبب تأخرھا في الدفع، لذا كانت ملزمة بالمثول أمام المحكمة.

ولفتت إلى أن تصويرھا أثناء محاكمتھا كان مفاجئة، خاصة أنھا لم تكن تتوقع وجود الكامیرات في المحكمة، مبینة أن ردة فعل الناس على الفیديو كانت إيجابیة.

المصدر: وكالات