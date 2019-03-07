ليبيا – ثمّن مجلس الحكماء والشورى بالكفرة في بيان له الخطوات التي اتخذها آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بالقاسم الأبعج من أجل ارساء دعائم الأمن في هذه المنطقة والمتمثلة في مكافحة الأرهاب وتنظيم الحركة التجارية مع دول الجوار وفتح الطرق المغلقة منذ سنوات.

المجلس أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على وقوفه ودعمه لكل ما تخذه اللواء الأبعج من اجراءات كانت لها نتائج إيجابية على الوضع المعيشي والانساني بهذه المنطقة.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد كلفت اللواء الابعج ليكون آمراً لمنطقة الكفرة العسكرية ومن بين المهام التي أعطيت له تأمين مدينة الكفرة ومحيطها ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجماعات الارهابية التي كانت تتخذ من مناطق جنوب الكفرة منطلقاً لعملياتها الارهابية .