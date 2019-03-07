الولايات المتحدة – ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 مليون برميل لتصل إلى 452.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول مارس / آذار الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس، إن متوسط مدخلات مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة سجل 16 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع السابق له.

وأضافت الإدارة في بيان صادر اليوم، اطلعت عليه الأناضول، أن المصافي الأمريكية عملت بنسبة 87.5 بالمائة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى ارتفاع إنتاج البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمتوسط 9.9 مليون برميل يوميا، كما زاد إنتاج نواتج التقطير بمتوسط 4.9 مليون برميل يوميا

وأوضح البيان أن متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 7 ملايين برميل يوميا في الأسبوع الماضي، بزيادة نحو 1.084 مليون برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط واردات النفط الخام بالولايات المتحدة حوالي 6.7 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 11.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.