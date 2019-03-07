ليبيا – قال المتحدث باسم مديرية أمن سبها ورئيس قسم التراخيص العقيد محمد الأصفر إن الوضع الأمني تحسن في المدينة بنسبة 90% بعد عملية الجيش.

الأصفر أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن ظاهرة السيارات المعتمة التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية اختفت بعد دخول الجيش إلى جانب الوجود الأمني الكبير واختفاء ظاهرة تجول المواطنين بالسلاح في المدينة.

وأضاف الأصفر بأن مديرية الأمن تعمل بشكل دائم ومنتظم وكل مقرات المديرية التي كانت تستغلها التنظيمات المسلحة والإرهابية استلمتها مديرية الأمن بالكامل.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن سبها أن 80% من الضباط وضباط الصف من منتسبي المديرية عادوا إلى عملهم ، لافتاً إلى أن الجريمة قلت بنسبة 90% واختفت العصابات التشادية وبقايا داعش الإرهابي.