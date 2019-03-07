ليبيا – أكد المفوض الأوروبي المكلف لشؤون المواطنة والهجرة ديمتريس أفراموبولوس على تصميم الاتحاد الاستمرار في مساعدة السلطات الليبية لإدارة ملف الهجرة وضبط الحدود.

ديمتريس قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لعرض إنجازات الجهاز التنفيذي الأوروبي في مجال الهجرة وفقاً لوكالة “آكي” إن المفوضية محقة تماماً في مساعدة السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية وكل من يعمل ميدانياً لتحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا.

واستعرض المفوض باسهاب نتائج تعاون الاتحاد مع ليبيا والمنظمات الدولية في مجال الهجرة، مؤكداً نجاح عملية إعادة 36 الف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم بأمان منذ 2017 وكذلك نقل 300 ألف آخرين لإعادة التوطين في مكان آخر.

كما حاول ديمتريس التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للتعاون بين مؤسسات الاتحاد وليبيا، مؤكداً متابعتهم العمل مع السلطات الليبية لوضع إجراءات قانونية في مجال إدارة الهجرة.