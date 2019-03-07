سويسرا – أفتتح معرض جنيف للسيارات بدورته الـ89 أبوابه، اليوم الخميس رسميا أمام الجمهور، حيث يعتبر هذا المعرض من أهم الفعاليات التي تحتضنها سويسرا.

ويقام المعرض على أرض مركز باليكسبو (Palexpo) للمعارض في جنيف، والذي يمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع، بمشاركة أكثر من 180 شركة عالمية تعرض أحدث التصاميم في عالم المركبات.

وفي تصريح للأناضول، قال تيودور توريتيني، مدير المعرض، إن معرض السيارات يعتبر أهم حدث اقتصادي في سويسرا، حيث يشارك فيه أكثر من 180 شركة عالمية، من بينها، شركة بوغاتي الفرنسية، ولامبورغيني الإيطالية، مرسيدس-بنز الألمانية وغيرها.

وأضاف توريتيني، أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور في الفترة ما بين 7-17 مارس / آذار الجاري، متوقعا أن يبلغ عدد الزوار أكثر من 700 ألف زائر.

وأشار إلى أن المعرض جذب حوالي 10 آلاف صحفي من مختلف بلدان العالم، لتغطية الحدث الذي يعتبر من أهم الفعاليات على مستوى العالم.

ولفت توريتيني، أن المعرض سيقدم أحدث الموديلات في عالم السيارات و أبرز السيارات الفارهة والأكثر كلفة، من خلال 220 شركة عالمية.

وذكر أن المعرض انطلق لأول مرة عام 1905، إلا أنه اعتمد في العام 1924، على أنه من أهم المعارض التجارية الدولية.

الجدير بالذكر، أن شركة “ديزاين فيب” التركية المتخصصة في تعديل تصميمات السيارات، تشارك في المعرض.

وتقوم ديزاين فيب بتصدير تصاميم خاصة للسيارات للعديد من دول العالم، أهمها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

الأناضول