القاهرة – أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 7 مسلحين وإصابة ضابط إثر تبادل إطلاق للنار، غربي القاهرة.

وأفاد بيان الداخلية المصرية، اليوم، بـ”مقتل 7 إرهابيين من عناصر حركة (حسم) وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار في الجيزة (غربي القاهرة)”.

وقال البيان إن “معلومات توافرت بصدور تكليفات للمجموعات المسلحة التابعة للإخوان بتنفيذ عمليات عدائية (لم يحددها)، تزامنًا مع دعوات منابرها الإعلامية لإحداث حالة فوضى في البلاد”.

وأوضح أنه “تم إعداد كمائن (حواجز أمنية) بالطريق الدائري في محافظة الجيزة، غربي القاهرة، والاشتباه في سيارة نقل، وحال اقتراب قوات الأمن من السيارة بادر مستقلوها بإطلاق النار”.

الأناضول