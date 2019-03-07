انجلترا – ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، المباراة التي ستجمع فريق بايرن ميونخ وضيفه ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيكون فريق ليفربول، وصيف بطل النسخة الماضية للتشامبيونز ليغ، أمام مهمة صعبة في مواجهة العملاق البافاري، المسلح بعاملي الأرض والجمهور، على ملعبه “أليانز أرينا”.

ويعول الريدز وجماهيره العريضة ومن بينهما العربية كثيرا على إنهاء النجم المصري محمد صلاح صيامه عن التهديف، للخروج مع زملائه من “جحيم أليانز أرينا” بالفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة، ليحجز مقعدا له في دور الثمانية الكبار، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

في المقابل، لا تقبل هذه المباراة القسمة على اثنين بالنسبة للفريق الألماني، فلا بديل له عن الفوز في الوقت الأصلي، أو بركلات الجزاء الترجيحية، في حال ساد التعادل السلبي الوقتين الأصلي والإضافي، وهي نفس النتيجة التي آل إليها لقاء الذهاب.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، في الموسم الماضي، وخسر فيها أمام ريال مدريد (1-3)، على الملعب الأولمبي، في العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: RT