وارسو – أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن حجم التجارة مع بولندا وصل إلى 6 مليارات يورو.

جاء ذلك في كلمة لها بمنتدى العمل التركي- البولندي، في العاصمة وارسو، الذي ينظه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وأكدت بكجان، أن هدف البلدين حاليًا الوصول بحجم التجارة إلى 10 مليارات يورو، كما أفاد الرئيس رجب طيب أردوغان، في 2017.

وأشارت إلى توقيع البلدين اتفاقية التعاون الاستراتيجي في 2009.

وشددت الوزيرة التركية، على أن زيارتها إلى وارسو، سيكون لها إسهامات إيجابية كبيرة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين بولندا وتركيا.

ولفتت إلى أن بولندا تعد بلدا يتعاون مع تركيا وهام من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.

وبيّنت بكجان، أن بولندا تعد أسرع وأكثر اقتصاد ديناميكي في الاتحاد الأوروبي، ودعت رجال الأعمال من كلا البلدين إلى الاستثمار المتبادل من أجل ديمومة العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأوضحت أن تركيا تعتبر البلد الأسرع لجني الربح في أوروبا، داعية المستثمرين البولنديين إلى العمل في تركيا.

وأشارت بكجان، إلى أن المتعهدين الأتراك نفذوا بنجاح أكثر من 9 آلاف و600 مشروع، بقيمة 380 مليار دولار في 123 بلدًا.

بدورها، ذكرت وزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية يادفيغا إيميليفيتش، أن العلاقات الدبوماسية مع تركيا تعود لـ600 عام ماضية.

وقالت “تركيا تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا”.

وأكدت أنهم سيعملون من أجل رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات يورو، وتعهدت بالسعي لحل المشاكل المتعلقة بجلب الشركات التركية للعمال من تركيا.

وبيّنت أن الشركات التركية أثبتت نفسها في بولندا، وأعربت عن ثقتها بمضاعفة حجم التجارة الثنائية، وتعهدت بالعمل من أجل ذلك.

وقبيل انعقاد المنتدى، وقعت بكجان وإيميليفيتش، على مذكرة تفاهم تهدف لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

الأناضول