وفاة 3 أشخاص بينهم طفلان قبالة سواحل اليونان

وفاة 3 أشخاص بينهم طفلان قبالة سواحل اليونان

اليونان – لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم طفلان، جراء غرق زورق للمهاجرين قرب سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وفق ما أعلن عنه خفر السواحل اليوناني.

وضم الزورق 12 شخصا على الأقل لم تُكشف جنسياتهم، أما الطفلان فقد توفيا بعد وقت قليل من انتشالهما من المياه. وعثر على جثة رجل بعيد ذلك، بحسب المصدر نفسه.

وقتل أكثر من 200 مهاجر ولاجئ في 2019 لدى عبورهم البحر المتوسط، غالبيتهم كانوا متوجهين إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتستقبل اليونان أكثر من 70 ألف لاجئ ومهاجر، غالبيتهم من سوريا، غادروا بلدانهم منذ 2015.

وتضم جزيرة ساموس الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحر إيجة قرابة سواحل تركيا واحدا من أكثر المخيمات ازدحاما في البلاد، لا يتسع لأكثر من 700 شخص لكنه يستقبل أربعة آلاف مهاجر.

وتنتقد الجماعات الحقوقية باستمرار أوضاع المخيمات الموجودة على هذه الجزيرة اليونانية. وتقول الحكومة اليونانية إن المشكلة تعود جزئيا إلى تراكم طلبات اللجوء بشكل كبير.

المصدر: أ ف ب