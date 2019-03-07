فرنسا – خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 بالمئة في 2019 و 3.4 بالمئة في 2020.

وكانت المنظمة توقعت أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو 3.5 بالمئة في 2019 و3.7 بالمئة في 2020 على التوالي، في توقعات سابقة صادرة في نوفمبر / تشرين الثاني 2018.

وقالت المنظمة ومقرها باريس في بيان صادر اليوم، إن “فرض المزيد من القيود التجارية والسياسات غير المؤكدة، قد تحدث آثارا سلبية إضافية على النمو العالمي”.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم (الولايات المتحدة والصين) في مارس / آذار 2018، واتفق البلدان على إجراء مفاوضات في نهاية العام الماضي، للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينهما.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورانس بون: “يواجه الاقتصاد العالمي رياحا عكسية خطيرة بشكل متزايد”.

وأضافت “بون” في البيان: “من شأن أي تباطؤ حاد في أي من المناطق الرئيسية أن يعرقل النشاط بجميع أنحاء العالم، لا سيما إذا امتد إلى الأسواق المالية”.

وتابعت: “ينبغي على الحكومات تكثيف الحوار المتعدد الأطراف للحد من المخاطر وتنسيق إجراءات السياسات لتجنب المزيد من الانكماش”.

ونهاية يناير / كانون الثاني الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بـ 0.2 بالمئة إلى 3.5 بالمئة في 2019، وبنسبة 0.1 بالمئة في 2020 إلى 3.6 بالمئة.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها باريس.

الأناضول