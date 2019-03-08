فلسطين – أعلن وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن فلسطين تدخل مرحلة صعبة ستركز على مواجهة من يحاولون تصفية القضية الفلسطينية.

وقال أبو ردينة، خلال حفل تكريم أقامته وزارة الإعلام، امس الخميس، لموظفات الوزارة بمناسبة يوم المرأة العالمي، حسبما نقلته وكالة “وفا” الرسمية: “المؤشرات تدل على أننا قادمون على مرحلة صعبة ومواجهة سياسية شاملة، مع كل الذين يحاولون تصفية قضيتنا، ولكننا ثابتون صامدون، ولن نتنازل عن القدس بمقدساتها، ولن نزيح عن ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني البطل”.

وتابع أبو ردينة: “لكن بصمود الشعب الفلسطيني وتمسك الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بثوابتنا الوطنية، سنحقق النصر ونحقق آمال وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار أبو ردينه إلى أن هناك خطوطا حمراء للقضية الوطنية “لا يمكن لأحد تجاوزها أو إنكارها، وهي القدس ومقدساتها عاصمة لدولة فلسطين الأبدية، مشددا على أنه لا دويلة في غزة ولا دولة دون غزة.

وأضاف: “نجدد التأكيد على أنه لا حديث مع الإدارة الأمريكية التي تخلت عن المبادئ التي التزمت بها الإدارات الأمريكية السابقة، مالم تتراجع عن مواقفها بخصوص القدس واللاجئين والاستيطان، وأن تتراجع عن انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي”.

من جهة أخرى، شدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية على أن “رواتب عائلات الشهداء والأسرى ستدفع مهما كان الثمن ولا يمكن التنازل أو التهاون عن لقمة عيش أبطال الشعب الفلسطيني”.

المصدر: وفا