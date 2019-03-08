واشنطن – أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس ترامب ليست مع نزع سلاح كوريا الشمالية النووي على مراحل، بل أن الجميع في الإدارة ينتظرون نزع سلاح بيونغ يانغ دفعة واحدة وبشكل كامل.

وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يذكر اسمه ووصفته وكالات الأنباء بالرفيع، اليوم الجمعة، إنه من الممكن تحقيق نزع سلاح كوريا الشمالية النووي قبل نهاية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول: “من المؤكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتفكير. يجب على كلا الطرفين التفكير بتمعن بنتائج القمة” الأخيرة في فيتنام.

وأشار المسؤول إلى أن كوريا الشمالية وعدت خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير منصة إطلاق الصواريخ في سوهاي.

وقال المسؤول للصحفيين إن الزعيم كيم أكد بشكل منفصل نية كوريا الشمالية تدمير هذا الموقع والسماح للمفتشين الدوليين بالذهاب إلى هناك.

وأضاف المسؤول: لا بد لي من القول إن موقع إطلاق الصواريخ هذا ليس جزءا حاسما من البنية التحتية النووية لكوريا الشمالية، ولكنه بالتأكيد جزء من جهودنا لنزع السلاح النووي، والذي، كما نتوقع، يجب تدميره.

وفشلت ثاني قمة بين ترامب وكيم بسبب خلافات بشأن مدى استعداد الجانب الأمريكي لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل الحد من برنامجها النووي.

المصدر: نوفوستي