غزة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، إصابة 13 متظاهرًا فلسطينيًا، برصاص الجيش الإسرائيلي، وقنابل الغاز، شرقي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة” الأسبوعية.

وقالت الوزارة في بيان، وصل الأناضول، إن “13 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال، وقنابل الغاز، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة”.

وأضاف البيان، أن من بين الجرحى “12 أصيبوا بالرصاص، فيما أصيب مسعف بقنبلة غاز بوجهه”.

واستنكرت الوزارة “تعمد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للطواقم الطبية خلال عملها شرق قطاع غزة”.

ودعت “المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الكاملة في حماية الطواقم الطبية، وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة إصابة 5 متظاهرين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل قبل إعلانها عن الحصيلة الجديدة.

ويشارك فلسطينيون مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.

الأناضول