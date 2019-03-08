ليبيا – قام وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الخميس بجولة بحرية تفقدية رفقة مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور وعدد من ضباط وأعضاء من الإدارة العامة لأمن السواحل.

وكيل الوزارة أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على سير العمل والجهود التي تبذلها الإدارة العامة لأمن السواحل ومنتسبيها في تأمين السواحل ومكافحة الجرائم المنظمة عبر البحر.

وأستمع الشيباني إلى شروح وافية من قبل مدير الإدارة حول آلية عمل أمن السواحل واختصاصاتها والمهام المنوطة بها في المجالات الأمنية البحرية.

وأكد الوكيل على أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة للإدارة العامة لأمن السواحل نظراً لما تقوم به من مهام في تأمين سواحل وحدود الوطن.

وبدوره ،شدد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل على أن الإدارة ملتزمة بالقيام بالدور المنوط بها في تطبيق متطلبات ومعايير الأمن والسلامة البحرية،مطالباً جميع أصحاب جرافات والزوارق البحرية بالتقيد بكافة الإجراءات القانونية,والتعاون مع الإدارة عبر فروعها لضمان سلامة وأمن السواحل الليبية.