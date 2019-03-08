السعودية – وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية سيعزز أعمال الصيانة وتصنيع المحركات البحرية.

وأوضح الفالح أمس الخميس أن حجم الاستثمارات في المجمع ستبلغ 60 مليار ريال، فضلا عن المساهمة في دعم الناتج المحلي بما يقارب 17 مليار ريال، وخفض الواردات بما يقارب من 12 مليار ريال، إضافة إلى توفير 80 ألف وظيفة للمواطنين، وتوفير آمن للإمدادات البحرية وصناعة القاطرات البحرية بالمملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل في البلاد.

ولفت الوزير إلى أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تدرس إنشاء مصنع لصفائح الحديد في مدينة رأس الخير للسفن و المركبات، مؤكدا على أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر.

وقال الوزير السعودي إن أرامكو بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع.

وأوضح أن كميات النفط في البحر الأحمر قليلة ومكلفة في عمليات الإنتاج نظرا لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر، ما بين عمق 1200- 1500 متر.

المصدر: واس