ليبيا – أكد اللواء 73 مشاة أن القوات المسلحة ترصد كل التحركات من أقصى الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي ، مشدداً على أن الجيش لن يتهاون مع من يحاول الإخلال بأمن الجنوب.

اللواء 73 مشاة أوضح عبر مكتبه الإعلامي بأن هناك عصابة إرهابية تحاول أن ترجع العصابات التشادية إلى المنطقة الجنوبية من خلال تحركت في منطقة جنوب تراغن بإتجاه مرزق بعدد من السيارات المسلحة، مبينا أن هناك مجموعة أخرى موجودة في مكان يبعد عن مرزق بنحو 6 كيلو متر.

يشار إلى أن هذه التحركات لمسلحي المعارضة تزامنت مع توتر الاوضاع الأمنية في مدينة مرزق ما دفع المنطقة العسكرية سبها إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة لمساعدة مديريات الأمن في فرض الامن داخل المدينة والضرب على كل من يحاول زعزعة أمنها من الداخل بحسب مصدر عسكري .