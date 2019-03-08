ليبيا – إستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس رئيس المنظمة الليبية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بشير الفيتوري ووفد من السيدات ذوات الإعاقة المشاركات في ورشة العمل التي أقيمت بمدينة بنغازي تحت عنوان ” حقوق المرأة ذات الإعاقة “.

المستشار صالح استمع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إلى مطالب الوفد من أجل الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وكافة مؤسسات الدولة من خلال التشريعات والقوانين اللازمة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن سعادته بلقاء هذه الشريحة الهامة من المجتمع وقدم تهانيه للسيدات الحاضرات وكافة نساء ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،مثمناً الدور الوطني الذي تقوم به المرأة الليبية في بناء الوطن.

وبدوره،صرح الفيتوري أن الوفد لقى تفهمً كامل من المستشار صالح لمطالبهم التي وعد بالعمل على انجازها عاجلاً بتعديل القوانين من خلال مجلس النواب وتذليل الصعاب الأخرى التي تواجههم من خلال الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس المنظمة الليبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق له درعً تكريمياً لرئيس مجلس النواب تقديراً لاهتمامه ودعمهم لشريحة ذوي الإعاقة.