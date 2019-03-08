ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن الجيش سيستمر في التنسيق الوثيق مع دول الجوار للتحكم في الحدود الجنوبية الليبية.

المسماري أكد في تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية أمس الخميس على أن الهدف من التنسيق مع دول الجوار هو منع الجريمة المنظمة العابرة لها عبر الحدود الجنوبية الليبية.

وأضاف المسماري :”بالفعل بدأت عملية التنسيق مع دول الجوار وفقا لخطة تعاون وتنسيق بين بلدان المنطقة”.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش لقن الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية عبر الحدود درسا قاسيا خلال معركته في الجنوب ، مضيفاً “سنظل نحارب الإرهاب أينما وجد في ليبيا”.