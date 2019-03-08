ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس مشائخ وأعيان وحكماء قبيلة الطوارق في مقر القيادة العامة بالرجمة.

المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة أوضح أن زيارة وفد الطوارق جاء لتقديم المباركة بإنتصارات الجيش وتأكيد دعمهم وتأييدهم لعمليات تطهير الجنوب،مبدين ارتياحهم التام لما أنجز في الجنوب من طرد العصابات الإجرامية الوافدة والجماعات الإرهابية من مدنهم.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل عمل وحدات الجيش وداخلية المؤقتة على تأمين المناطق التي تم تحريرها ، ومحاولة منع حدوث خروقات في المناطق الجنوبية الشاسعة .

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