ليبيا – نفى اللواء المبروك الغزوي آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة للقيادة العامة إنسحاب قوات الجيش من مدينة مرزق كما زعمت بعض وسائل الإعلام اليوم الجمعة مؤكداً بأن حدث معاكس تماماً لما تتناوله هذه الوسائل التي وصفها بـ ” المفضوحة ” .

وفي تصريح لـ صحيفة المرصد مساء الجمعة كشف اللواء الغزوي بأن قوات الجيش وفور إنتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في مرزق من تأمين وإعادة الحياة لها قامت بتسليمها كالعادة للشرطة المدنية والقوات المحلية وإنتقلت لتنفيذ مهام أخرى ، نافياً ما وصفها بـ ” مزاعم القنوات المؤدلجة ” لما حدث .

وأكد الغزوي بأن بعض العصابات التشادية والمجرمين الفارين من المدينة إستغلوا الأمر معتقدين بأن الجيش إنسحب من المدينة لسبب ما ، بينما ماحدث هو أن الجيش قام بتسليمها للسلطات المحلية كأي مدينة أخرى تنتهي فيها العمليات القتالية الرئيسية .

وكانت هذه العصابات قد أقدمت على قتل عدد من المواطنين منهم المواطن حسن عبدالقادر سلامة الذي ظهر على الشاشات محتفياً بدخول الجيش للمدينة منتصف الشهر الماضي وهو يقدم الشاي للجنود وهو أحد موظفي شركة الخطوط الليبية وقد ساعد الجيش على إعادة فتح مكتب الشركة في مرزق ، ونشرت العصابة التشادية المتمردة صور وهو تدوس جثته بالأقدام بعد قتله .

وكشف الغزوي بأن بعض هذه العصابات المارقة تسللت وقامت بمذابح وجرائم بحق الإنسانية طالت بعض المدنيين المواليين أو الداعمين للدولة وللقوات المسلحة ولإقامة القانون والنظام في مرزق مؤكداً محاولة وسائل الإعلام التي أشار لها تلبيس الأحداث طابعاً قبلي غير موجود إلا في عقولهم وعقول مموليهم المشبوهين .

وأضاف : ” نحن الآن بصدد إعادة الوضع لنصابه الطبيعي وسيرى هؤلاء القتلة المجرمين جزاء الفعلة القذرة التي أقدموا عليها تجاه مواطنينا العزل الأبرياء وسنطاردهم إلى حدود تشاد إن تطلب الأمر ، وأؤكد بأن لا مجال لهم هذه المرة إلا الموت أو الموت ” .

وأقدمت العصابات التشادية فجر اليوم أيضاً على إرتكاب جريمة تصفية بشعة بحق عائلة ليبية من مرزق تقطن بحي سكرة حيث قامت بتصفية الطفل عبد الله على عبد الله صالح 4 سنوات بطلقة في العين وإبن عمه وائل عبدالله رجب صالح 14 سنة بطلقة في الرأس أمام أمهاتهم وذلك بعد إقتحام العصابة المنزل بحثاً عن رب الأسرة .

وأشار إلى أن هذه العصابات بلغ بها الحُمق إلى درجة جلب القمامة ورميها في منتصف شوارع المدينة بعد أن قام الأهالي من الرجال والنساء والكشافة بحملات نظافة وإبتهجوا بعودة مدينتهم لهم ، وقال :

” هذه العصابات الهمجية المنهزمة التي لا تمت لأي عرف أو دين أو قانون بأي صلة ، تكره رؤية الليبيين الأقحاح من سكان الجنوب وهم سادة أنفسهم ولا ترضى إلا بجعلهم تحت أقدامها . حلمهم هذا سيدفعون ثمنه أضعافاً مضاعفة هم وكل من تعاون معهم أو تستر عليهم من خونة ” .

وختم الغزوي قائلاً : ” إن كانت هذه العصابات الهمجية المارقة التي قتلت الأطفال والرجال العُزّل والموظفين الأخيار تعتقد بأن فعلتها هذه ستُمكنها من السيطرة على مرزق فهي واهمة وهذا العهد قد ولى لغير رجعة ولن يعود ، وإن كانت تعتقد بأنها ووسائل الإعلام الساندة لها ستشتت الجيش وتشغله عن مهامه الأخرى فهي واهمة أكثر وأكثر وأعدها بأنها ستندم تماماً وليتذكر قادتهم غير القادرين على المواجهة كالرجال كلامي هذا جيداً جداً ” .

المرصد – خاص