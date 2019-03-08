ليبيا – عقد اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية الملتقى الإقتصادي الليبي – الألماني بمشاركة عدد من المؤسسات السيادية في الدولة الليبية متمثلة في كل من “المجلس الرئاسي، مصرف ليبيا المركزي ، المؤسسة الوطنية للنفط ، وزارة الحكم المحلي” ومجموعة من الشركات والمؤسسات الحكومية وممثلي دولة ألمانيا الاتحادية بحضور السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا.

الملتقى ناقش بحسب الصفحة الرسمية لعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عدداً من المواضيع التي من شأنها المساهمة في دعم الإستقرار في ليبيا إلى جانب عرض آليات إستكمال تنفيد المشروعات وفق تصور واضح بين البلدين.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي معيتيق أن الملتقى الإقتصادي يعد من الخطوات الجيدة في دفع مسيرة التنمية في ليبيا حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تفعيل إستكمال المشاريع وفق آليات الإدارة الحديثة من خلال قواعد وقوانين ومعايير تحقق الأهداف المطلوبة .