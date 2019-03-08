ليبيا – أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم بلخير أن المفوضية جاهزة للإشراف على أي استحقاق انتخابي في البلاد سواء كان استفتاء على الدستور أو انتخابات تشريعية أو رئاسية.

بلخير أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس إلى حاجة مفوضية الانتخابات في ليبيا إلى التمويل المالي اللازم للإنفاق على الاستحقاق الانتخابي المقبل ، موضحاً أنه حتى الآن لم يتم توفير الميزانية اللازمة للمفوضية.

وشدد بلخير على حاجة المفوضية العليا للانتخابات إلى توفير الأمن في كافة فروعها ومكاتبها ، مؤكدا أن ذلك غير متوفر حتى اللحظة.