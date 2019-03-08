سوريا – أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا وروسيا بدأتا اليوم الجمعة عملية مشتركة لتسيير دوريات في منطقة محافظة إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي بين الطرفين.

وقال أكار، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع محرري وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، إن “الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار”.

وبين أكار أن دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح التابعة للمحافظة.

وأضاف وزير الدفاع التركي: “ننسق مع روسيا وإيران بشأن إدلب، وتفاهم سوتشي ساهم في منع كارثة إنسانية كبيرة”.

وتابع: “أكبر شكوى لدينا من النظام (السوري) خرقه لوقف إطلاق النار.. ننتظر منهم الالتزام به، ونطلب من الروس إيقاف النظام (عن شن الهجمات) في إدلب”.

وأشار إلى أن إحدى هجمات النظام تسببت بنزوح 54 ألف شخص، كما أدى هجوم آخر لنزوح 100 ألف آخرين من المنطقة، مبينا أن الكثير من النازحين جاءوا في حالة من اليأس إلى محيط نقاط المراقبة التركية وطلبوا المساعدة والنجدة.

وشدد على أنه “إذا استمرت الهجمات وبدأت الهجرة فإن لجوء 3.5 ملايين شخص لن يكون فقط إلى تركيا وأوروبا وإنما إلى الولايات المتحدة أيضا”.

وأوضح في هذا السياق: “لا يوجد أي تواصل لنا مع النظام السوري وتواصلنا قائم مع روسيا وعند الضرورة مع إيران”.

واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 17 سبتمبر عام 2018 في منتجع سوتشي على إنشاء منطقة نزع السلاح يتراوح عمقها بين 15 و20 كيلومترا في إدلب بحلول 15 أكتوبر الماضي على طول خط التماس بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة، غير أن أنقرة طلبت فيما بعد تأجيل إجراء الدوريات المشتركة في إدلب بسبب عجزها عن ضمان الأمن في الجانب التركي.

المصدر: الأناضول + وكالات