ليبيا – عقد أعضاء من اللجنة المركزية المعنية بمتابعة بنود اتفاق مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا بوزارة داخلية الوفاق إجتماعاً مع وفد من وزارة الخارجية الهولندية وبحضور ممثلي عن البعثة الأممية وبرنامجها الإنمائي.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية تقييم الدعم الهولندي للبرنامج المشترك للشرطة والعدل وكذلك كافة البرامج المدعومة من المملكة الهولندية والتي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة باعتبار أن هولندا من الدول المناحة.

وناقش الحضور كافة الصعوبات والعراقيل التي كانت وراء تأخر تنفيذ بعض بنود المشروع وإيجاد بعض الحلول لها والاحتياجات التي لم تغطيها بنود الاتفاق التي من الممكن أن يقدمها الجانب الهولندي.