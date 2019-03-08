ليبيا – قامت مديرية أمن رقدالين بالتعاون مع مديرية أمن الجميل و مديرية أمن زلطن بتكليف دوريات مشتركة في منطقة العسة لتعزيز الحالة الأمنية ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود التي تشكل تهديداً لأمن الدولة واستنزافاً لمواردها الاقتصادية.

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ثمنت عبر مكتبها الإعلامي المجهودات التي تبذلها مديريات الأمن بالمناطق لحفظ الأمن ومكافحة عمليات التهريب التي تستنزف موارد الدولة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن تكليف الدوريات المشتركة يأتي في إطار التعاون الأمني بشأن ضبط الأمن على الحدود الليبية التونسية والتأمين الكامل للشريط الحدودي ومكافحة عمليات التهريب.

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