ليبيا – قال رئيس لجنة إعادة الإعمار أسامة الكزة إن إعادة إعمار بنغازي يحتاج إلى 50 مليار يورو وذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه المدينة من تراكمات الحرب التي دمرت البنية التحتية في أغلب الأحياء.

الكزة أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “رويترز” للأنباء أن الميزانية المتاحة حاليًا هي 500 مليون دينار فقط لاستعادة الخدمات الأساسية ، مشيراً إلى أن مدينة بنغازي مدمرة بسبب الحرب.

ياشر إلى أن مدينة بنغازي قد شهدت منذ عام 2014 معارك عنيفة بين وحدات الجيش وأهالي المدينة مع الجماعات الارهابية المتمثلة في مجالس الشورى وتنظيمي القاعدة وداعش سببت في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير البنية التحتية لعدد من مناطق المدينة التي تمترس فيها الارهابيين حتى تم القضاء عليهم واعلان القيادة العامة للقوات المسلحة تحرير المدينة.