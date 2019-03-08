ليبيا – إستقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس الخميس الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بحضور وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

البعثة الأممية قالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع لتواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة إن اللقاء ناقش مجريات العملية السياسية في ليبيا التي تيسرها الامم المتحدة قبيل انعقاد قمة الدول العربية التي تستضيفها تونس في أواخر الشهر الجاري.

يشار إلى أن لقاء سلامة مع السبسي قد جاء بعد إجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في القاهرة الاسبوع الماضي لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية التونسي لحل الازمة السياسية في ليبيا ودعم خطة البعثة الاممية .