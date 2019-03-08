ليبيا – أعلن قسم النجدة بنغازي أمس الخميس القبض على مجموعة من العمالة المصرية والفلسطينية يحملون أرقام وأوراق ثبوتية ليبية مزورة.

قسم النجدة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية ضبط العمالة تمت أثناء مداهمة منزل بشارع الاوس في منطقة الليثي مستأجر من قبل مجموعة من العمالة المصرية والفلسطينية.

وأضاف قسم النجدة أن العمالة المضبوطة تقوم بالمتاجرة بالحيونات وأغراض يشتبه بأنها مسروقة بالإضافه الى الخردوات ،لافتاً إلى أن العمالة المصرية والفلسطينية يتنقلون داخل المدنية برخص قياده مزورة وكتيب حيازة مركبة آلية مزور.

قسم نجدة بنغازي أكد على أنه تم إحالة المضبوطين إلى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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