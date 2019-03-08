ليبيا – قال رئيس قسم الأمراض السارية بمستشفى طرابلس الجامعي نادر شلاكة أمس الخميس إن تسجيل إصابة طفلة بمرض الملاريا أمر لا يدعو للذعر بل للتقصي ،نافيًا وجود أي بؤرة للمرض داخل مدينة طرابلس.

رئيس قسم الأمراض السارية أوضح بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق أن عمر البعوضة الناقلة للمرض “الأنوفيلية” لا يتجاوز الـ 3 أسابيع ما يعني أن الحالة الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها قد أصيبت حديثًا، نافيًا تسجيل أي حالات أخرى حتى الآن.

وقال شلاكة إن التثبت من الأسباب الحقيقية وراء ظهور المرض يعتمد على إجراء المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحثًا استقصائيًا للمكان الذي تمت فيه الإصابة.

وأشار شلاكة إلى احتمالية أن يعود سبب إصابة الطفلة إلى ما يسمى بملاريا المطارات التي تنجم عن انتقال البعوض في البضائع المنقولة من بلدان مصابة.

وفي سياق متصل، ذكر مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض رمضان عصمان أن وزارة الصحة رفعت درجة التأهب والاستعداد للمرض فضلًا عن اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره، مؤكدًا البدء في إجراءات التقصي حول ناقل المرض.

ومن جانبه ،قال مدير عام مستشفى الأطفال بطرابلس أحمد البشتي أن الطفلة التي أصيبت مؤخرًا بمرض الملاريا قد شفيت تمامًا من المرض.

وأوضح مدير مستشفى الأطفال أن المستشفى استقبل في الـ26 من فبراير طفلة تبلغ من العمر 4 أشهر وبعد تشخيص حالتها تبين أنها مصابة بمرض الملاريا هذا وقد تلقت الطفلة العلاج اللازم لها وهي الآن بحالة صحية جيدة، نافياً أن يكون المستشفى قد استقبل أي حالة أخرى مصابة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن مستشفى الأطفال بطرابلس فإن الطفلة البالغة من العمر 4 أشهر دخلت إلى المستشفى في الـ 26 من فبراير الماضي وهي تعاني من أنيميا حادة وقد أجري لها تشخيص الملاريا بعد نقل الدم لها عدة مرات كما اتخذت بعض الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وقسم الأمراض السارية بمستشفى طرابلس الجامعي وتم تقديم العلاج اللازم للطفلة وهي الآن بصحة جيدة ومحاطة بالرعاية الصحية المطلوبة.