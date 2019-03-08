ليبيا – قام عدد من المتشددون اليوم الجمعة بمظاهرة في وسط العاصمة طرابلس نددوا فيها بالأمم المتحدة وبعثتها لدى ليبيا فيما وصفها بعضهم بـ ” الكافرة ” .

كما ندد المتظاهرون بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وبرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبالمبعوث الأممي غسان سلامة ، فيما رددوا شعارات مؤيدة للمفتي الصادق الغرياني وأخرى تطالب بإطلاق سراح عناصر إرهابية مسجونة لدى النائب العام في طرابلس واصفينهم بـ ” الأحرار ” .

ورفع المتظاهرون أيضاً صور منددة بالفريق سالم جحا معاون رئاسة الأركان التابعة للرئاسي متهمينه بـ ” العمالة والخيانة للثورة والشهداء ” ورددوا في المقابل هتافات مؤيدة لمجالس الشورى المهزومة في بنغازي ودرنة وسط مشاركة لمجموعات تسمي نفسها بـ ” المهجرين ” من هذه المدن .

ونادى هؤلاء المتظاهرين أيضاً بما أسموه ” رص الصفوف ” تلبية لدعوة الغرياني في إشارة منهم للإصطفاف ضد القوات المسلحة إضافة لشعارات أخرى تدعو أيضاً للحرب وقتال الخونة والكفار ونصرة ” الثورة ” وتتهم المبعوث سلامة بالخيانة .

يشار إلى أن الغرياني قد حذر أنصاره المتشددين في آخر ظهور له يوم الأربعاء الماضي عبر قناته التناصح بـ ” عقاب إلهي جماعي ” إذا لم يخرجوا في طرابلس بمظاهرات ضد البعثة الدولية برئاسة المبعوث غسان سلامة وذلك عقب دعوة مماثلة أطلقها الأسبوع الماضي للتظاهر أمام مقر البعثة لكن لم يخرج فيها سوى بضعة نفر .

المرصد – متابعات