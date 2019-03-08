ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أمس الخميس إن للجيش بروتوكولات مع الدول الحدودية.

عبد المولى أوضح في تصريحات خاصة لموقع قناة “الغد” المصرية أن الجيش سيعيد مؤسسات الدولة مرة أخرى للجنوب مع تأمين مقراتها.

وعن احتمالية دخول الجيش العاصمة طرابلس، أكد عضو مجلس النواب على أن خطوة دخول الجيش الى العاصمة طرابلس قادمة مهما طال الوقت ، مضيفاً أن الهدف سيكون دحر الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة بشكل كامل.

وأضاف عبد المولى أن الجيش سيتوجه إلى الغرب بعد سيطرته على الجنوب للسيطرة على مدن غربية .