ليبيا – اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد أمس الخميس مع لجنة محرري عقود دائرة محكمة استئناف طرابلس.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل المقترحات والحلول العاجلة للحد من ظاهرة انتحال صفة محرري العقود إضافة إلى تقليد الأختام وعديد القضايا والمواضيع المتعلقة بمهنة توثيق وتحرير العقود.

هذا وحضر الإجتماع رئيس قسم التفتيش على محرري العقود بإدارة التفتيش القضائي ومستشار وزير العدل ورئيس إدارة القانون بالإضافة إلى رئيس لجنة محرري العقود ورئيس مجلس إدارة نقابة محرري العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس .