غزة – بدأ بعد عصر اليوم الجمعة، اجتماع وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، مع قيادة الهيئة العليا لمسيرات “العودة وكسر الحصار” في قطاع غزة، لبحث ملف التهدئة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

جاء ذلك وفق ما صرح به للأناضول طلال أبو ظريفة عضو الهيئة العليا للمسيرات.

وقال أبو ظريفة إن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية، يجتمع مع قيادة الهيئة لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأضاف:”أن الوفد يبحث ملفات فلسطينية منها التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

كما يبحث الوفد المصري “وقف فعاليات الإرباك الليلي على حدود غزة”، وفق المصدر ذاته.

وبمجرد غروب الشمس، تبدأ مجموعات من الشباب الفلسطينيين، تطلق على نفسها اسم “وحدات الإرباك الليلي”، محاولات متواصلة لإنهاك سكان المستوطنات القريبة والجنود الإسرائيليين، تشمل إشعال الإطارات، وإطلاق الألعاب النارية وأشعة الليزر وصافرات الإنذار والتكبيرات.

وبحسب أبو ظريفة فإن الوفد المصري يبحث أيضا “وقف الاعتداء الإسرائيلي على مسيرات العودة وزيادة مساحة الصيد في بحر غزة (حددتها إسرائيل بـ 9 أميال بحرية) وحل مشكلة الكهرباء، بالإضافة لزيادة الواردات والصادرات من وإلى القطاع”.

ومازال الاجتماع جاريا بين وفد المخابرات المصرية و قيادة الهيئة العليا لمسيرات “العودة وكسر الحصار” حتى الساعة 13:40 تغ.

ومساء الخميس، وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون “إيرز” (شمال).

وتعتبر هذه الزيارة، الثانية من نوعها، التي يجريها الوفد هذا الأسبوع لغزة، حيث وصل الثلاثاء الماضي، والتقى برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، قبل أن يعود للقاهرة في اليوم ذاته.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة حول ملف المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

الأناضول