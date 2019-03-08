ليبيا – تمكن أعضاء قوة التدخل السريع بمديرية أمن شحات اليوم الجمعة من ضبط وتفكيك حقيبة متفجرة بسوق الجمعة بالمدينة.

مديرية أمن شحات أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن عملية ضبط وتفكيك الحقيبة المتفجرة جاءت بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بعد ملاحظته لقيام طفل يبلغ من العمر 13 عاماً بإلقاء حقيبة مفخخة معدة للتفجير عن بعد عن طريق الهاتف المحمول في القمامة.

وأشارت المديرية إلى أن الطفل الذي كان بجوزته الحقيبة يحمل الجنسية المصرية حيث تمكنت قوة التدخل السريع المتواجدة بالسوق من إستيعاب الأمر والقبض عليه وحمل الحقيبة وإبعادها إلى خارج السوق في مكان مفتوح تفادياً لإنفجارها وسط التجمع البشري بالسوق.

وأكدت المديرية على قيامها بتمشيط كامل مناطق السوق الشعبي من قبل رجال وحدة المفرقعات ومديرية أمن شحات بالإضافة إلى تمشيط كافة المساجد بالمدينة والساحات المجاور له بناء على تعليمات العقيد خالد عبدالله المساعد للشؤون الامنية. في ذات السياق ،أكد مقدم عزالدين المجدوب المساعد للشؤون العامة أن رجال الامن بالمديرية تمنكوا من ضبط الحقيبة المفخخة تزن 5 كيلو غرام مجهزة للتفجير وملحق بها هاتف تم محاولة وضعها تحت إحدى المركبات بسوق الجمعة وبمكان يشهد غالباً ازدحام المواطنين بسوق الحمام.