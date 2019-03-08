نوال الزغبي تتحدث عن زواجها الثاني بعد الطلاق..هل تسير على خطى أنغام؟

نوال الزغبي تتحدث عن زواجها الثاني بعد الطلاق..هل تسير على خطى أنغام؟

لبنان – أشارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إلى أنها لم تعلم بزواج أنغام إلا بعد لقائهما في الكويت، وأن هذا سبب عدم تهنئتها لها خلال اللقاء.

وأضافت في حوار أجري معها ضمن برنامج “The Insider بالعربي” الذي يعرض على شاشة قناة دبي إنها هنأتها من خلال شاشة التلفزيون مكرّرة ذلك.

ورداً على سؤال عن احتمال ارتباطها أجابت: “بشك”، لافتة إلى أن من يتزوج مرة لا يتزوج ثانية.

ويشار إلى أنّ فيديو انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئ من خلاله المتابعون بحضور تيا إبنة نوال حفل إطلاق ألبومها “كده باي”.

وأعربت الأخيرة عن فرحها بنجاح والدتها. كما ظهرت في المقطع المصور والدة الفنانة التي لفتت الأنظار بأناقتها وجمالها.

ويذكر أنّ الزغبي أحدثت ضجة مؤخراً خلال لقائها الفنان ماجد المهندس في كواليس حفلهما الذي أقيم على مسرح المجاز في مدينة الشارقة الإماراتية.

وظهرت في مقطع فيديو وهي تتقدم منه وتحتضنه وتقبله فيما قام الأخير بتقبيل يدها تماماً كما فعل في وقت سابق مع الفنانة نجوى كرم.