مصر – تلقت الفنانة هنا الزاهد هدية رومنسبة جميلة من احد المحلات التجارية، الامر الذي شجع العديد من متابعيها على تداول الصور والتساؤل عن مكان خطيبها الفنان احمد فهمي

والهدية التي اثارت ضجة بيم المتابعين عبارة عن ورودة منظمة ومرتبة لتشكل اول حرف من اسم هنا باللغة الانكليزية، ومعه بالون غاز كبير على شك قلب باللون الاحمر يحمل اسمها.

وفتحت هذه الهدية الرومنسية المجال امام الكثير من التعليقات التي تساءلت اين تعليقات خطيبها الذي يعرف بانه يغار على هنا بشكل جنوني، وغالبا ما يرد بطريقة عنيفة على متابعي خطيبته.

واثارت الصور ضجة كبيرة بين المشاهدين وتم تداولها بشكل واسع، لافتين الى ان هنا نشرتها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام كي ترتاح من تعليقات زوجها والمشاكل معه.