ليبيا – التقى وزير الحكم لمحلي ميلاد الطاهر اليوم الخميس بممثل مجموعة البنك الدولي في ليبيا مايكل شايفير.

اللقاء أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي على الدعم والتعاون للبرامج التي تطلقها مجموعة البنك الدولي على المستوى الدولي ودعم المؤسسات المركزية والمحلية المعنية لنقل الاختصاصات والاستفادة من خبرات المجموعة فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة في مساندة شركات النظافة العامة.

هذا وحضر الإجتماع كل من عبد المجيد ابو غرارة مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعلي حمزة مدير مكتب التعاون الدولي والفني المكلف ومحي الدين عريبي مسؤول ملف البنك الدولى بمكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة.